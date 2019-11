Cư dân mạng quan tâm: Chàng trai khuyết tật phi thường

Đó chính là Phạm Đức Chinh (Thái Bình). Sinh ra với nhiều dị tật trên khuôn mặt, nhưng bằng nghị lực vươn lên phi thường , Chinh đã đạt được những thành tích không thể xuất sắc hơn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bi kịch của 39 người Việt ở Anh

Vẫn là điểm nóng quan tâm của cộng đồng mạng. Các thông tin chính thống lần đầu tiên được công bố từ Bộ Công an, cũng như từ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ngày hôm qua đã phần nào làm rõ hơn thảm kịch đau lòng.