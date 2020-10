Cư dân mạng quan tâm: Phản cảm cảnh 'đội vợ lên đầu' khi chạy xe

Khi được một người đi đường hỏi lý do, thì người nam đáp: “Thế các chị không biết rồi, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử”. Một số ý kiến cho rằng có lẽ cặp đôi này cố tình tạo dáng như vậy để quay clip hài, thế nhưng đa số người xem cho rằng cách lái xe này vừa tạo nên hình ảnh xấu xí vừa đẩy bản thân hai người trên xe vào tình huống nguy hiểm nếu không xử lý kịp tình huống phát sinh.

Bức xúc phụ huynh hành hung bé 2 tuổi

Biết chuyện con bị bạn cắn vào tay trong lúc giành đồ chơi, một người đàn ông đã xông vào lớp tát bé gái 2 tuổi rồi chỉ vào mặt bé quát mắng, yêu cầu cháu khoanh tay xin lỗi.

Vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Trumpkids ở Lào Cai, được camera an ninh ghi lại, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ về hành vi bạo lực. Hôm qua, công an đã xác định được danh tính vị phụ huynh trên và mời đến làm việc. Cư dân mạng mong cơ quan chức năng có hành thức xử lý nghiêm khắc người bố “côn đồ” này.