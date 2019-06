Cư dân mạng quan tâm: Sắc thái ngày thứ 2 thi THPT quốc gia

Đến điểm thi muộn do... ngủ quên

Thí sinh ngủ quên được "hộ tống" đến điểm thi Ảnh trên mạng xã hội

Trong số các TS ngủ quên, có lẽ một nữ sinh ở Hà Giang là may mắn nhất. Đến giờ thi, điểm thi tại Trường THPT Lê Hồng Phong (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) phát hiện thiếu một TS. Sau đó, CSGT dùng xe chuyên dụng đến nhà, hú còi hộ tống đưa em này đến điểm thi kịp thời. Dân mạng chia sẻ hình ảnh này với lời khuyên các bạn trẻ “hãy sống có trách nhiệm với cuộc đời mình”. Dù sao nữ TS này cũng đã gặp may nhờ sự nhiệt tình của các thầy cô và các chú công an, CSGT.

Tiếp sức sĩ tử

Hình ảnh tiếp sức cho học trò đi thi của các nữ chiến sĩ Công an Đô Lương (Nghệ An) hôm qua cũng là những hình ảnh đẹp, đã động viên tinh thần các sĩ tử và được cộng đồng mạng hoan nghênh, chia sẻ rộng rãi.