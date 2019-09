Cư dân mạng quan tâm: Xe tải làm đứt dây cáp gây tai nạn, 2 chị em tử vong

Chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường ngay lúc đó. Theo thông tin cập nhật , cơ quan công an đã tìm được chiếc xe tải này vào trưa qua và đang làm rõ vụ việc.

Chủ đề “cẩn trọng khi chở con nhỏ” được dân mạng đem ra mổ xẻ hôm qua khi xem đoạn video do camera an ninh. Một người đàn ông đi xe máy chở theo một em nhỏ ngồi trước tay lái. Trong lúc dừng xe nhưng vẫn nổ máy thì em nhỏ vặn tay ga khiến chiếc xe lao về phía trước, đâm mạnh vào bức tường khiến bé ngã văng xuống đất. Sau cú tông, một mảng tường đổ ập xuống, may mắn không trúng vào bé. Khoảnh khắc ấy khiến ai chứng kiến cũng "đứng tim" vì hoảng sợ.