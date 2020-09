Cứ mưa là đường biến thành sông

Ông Hoàng Minh Nghĩa, Giám đốc Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng TP.Pleiku , cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục, khơi thông các cống thoát nước bị bít do bùn đất. Ngoài việc do trời mưa lớn thì lỗi một phần do đơn vị thi công công trình này”.