Cụ ông với món quà giản dị tặng cán bộ chống dịch

Theo chia sẻ, cụ ông này vẫn thường xuyên mang hoa quả tặng lực lượng chức năng và có lần đã tâm sự rằng: “Nếu còn sức khỏe , tôi sẵn sàng đến trực chốt”.

Bé gái 'bắn tim' cho ba mẹ ở tuyến đầu

Theo chia sẻ từ tài khoản đăng tải (dì ruột của bé), do cơ quan có người nghi nhiễm Covid-19 nên mẹ bé vội về dọn đồ tự đi cách ly.

Ba bé cũng từ chốt trực tranh thủ về gặp con. Trong buổi gặp gỡ, ba mẹ phải đứng cách xa từ ngoài cửa, nhưng bé Gà hiểu chuyện, không hề khóc và còn hồn nhiên nhảy múa, “bắn tim” để động viên ba mẹ.

Anh công an nhận “nghìn like”

Khi đi tuần tra, hai công an viên gặp một người đàn ông lớn tuổi đạp xe ngoài đường (được cho là ở Cần Thơ) trong thời gian giãn cách. Nghe “ông chú” chống chế, anh công an nói: “Chú đi tập thể dục chú à! Bữa nay, con thấy chú cũng lớn tuổi rồi thì quay phim, ghi hình lại. Ngày mai con mà gặp chú đạp xe đạp nữa, con sẽ lập biên bản xử lý. Còn chú nói chú đi mua đồ thì phải có phiếu”. Cư dân mạng không ngớt lời khen cho anh công an có cách xử lý khéo léo.