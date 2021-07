Cùng Carlsberg, thăng hoa cảm xúc với trái bóng tròn

Bóng đá và bia - Cặp bài trùng tuyệt hảo

Nếu bóng đá là một phần không thể thiếu của văn hóa thể thao toàn cầu, thì bia sẽ là thức uống không thể vắng mặt cho từng phút giây thăng hoa cùng trái bóng tròn.

Được tạo nên từ chiến thuật và tư duy, bóng đá mang đến cho người xem vô vàn những xúc cảm trong từng giây phút hồi hộp dõi theo sân cỏ. Tương tự vậy, bia - chất men đầy tinh tế - được tạo nên với sự kỳ công từ nghệ thuật ủ nấu, những sáng tạo trong công thức và cả quá trình không ngừng nghiên cứu của các chuyên gia. Với sự cộng hưởng, bia giúp nâng tầm trải nghiệm bóng đá cùng hương vị làm bùng nổ mọi giác quan, đẩy cảm xúc lên cao trào theo từng giai điệu trên sân cỏ.

Bia và bóng đá - cặp bài trùng đưa men bia hòa quyện trong men say chiến thắng

Gắn kết bền chặt với bóng đá từ những năm 1970, thương hiệu bia đến từ Đan Mạch - Carlsberg đã song hành và tạo nên nhiều phút giây thăng hoa cho người hâm mộ. Điển hình là mối quan hệ bền chặt gần ba thập niên giữa Carlsberg và Liverpool FC. Với “cú bắt tay dài nhất trong lịch sử Premier League”, hai tên tuổi lớn này đã viết nên câu chuyện đẹp về sự tin tưởng và sẻ chia. “Sát cánh” ủng hộ tinh thần của những chiến binh Lữ đoàn đỏ và người hâm mộ, Carlsberg đã sáng tạo nên những chất bia cũng nhiều trải nghiệm thưởng thức bóng đá ấn tượng. Phiên bản bia giới hạn Carlsberg Red Barley - dòng bia pilsner mang sắc đỏ độc đáo chính là một món quà đặc biệt như vậy.

Song hành cùng bóng đá phải là bia, và Carlsberg đã làm tròn sứ mệnh ấy!

Carlsberg Red Barley - một trong những sáng tạo của Carlsberg giúp thổi nhiệt cho từng phút giây bóng đá thăng hoa

“Cầu thủ thứ 12” đằng sau những trận cầu thế kỷ

Hành trình gắn bó lâu dài cùng môn thể thao được ưa chuộng nhất thế giới đã giúp Carlsberg tìm thấy “chiến binh” làm nên vinh quang cho mỗi trận đấu. Họ có tình yêu sâu sắc với trái bóng tròn và sân cỏ xanh. Họ cháy hết mình qua mỗi pha ghi bàn, nhưng chẳng bỏ cuộc trước những lần chiến bại. Họ chắp cánh đưa đội tuyển chinh phục đỉnh cao, để rồi cùng vỡ òa trong chiến thắng. Mỗi tiếng vỗ tay, nụ cười và cả giọt nước mắt của họ đều biến sân vận động thành “chảo lửa” của năng lượng và đam mê. Họ là những người hâm mộ nhiệt thành - linh hồn của môn thể thao vua, như lời bình của Sir Matt Busby, cựu HLV Manchester United: “Bóng đá không là gì nếu không có người hâm mộ” (Football is nothing without fans).

NÂNG LY VÌ NGƯỜI HÂM MỘ - NHỮNG CẦU THỦ THỨ 12

Với Carlsberg, người hâm mộ chính là mảnh ghép không thể thiếu trong bóng đá; họ là những “cầu thủ thứ 12”

Carlsberg tin rằng người hâm mộ sẽ làm bóng đá thêm phần thăng hoa khi cùng nhau tạo nên và trân trọng những khoảnh khắc tuyệt vời. Để tri ân “mối lương duyên” này, hè năm nay, Carlsberg “nâng ly vì cầu thủ thứ 12”, cùng người hâm mộ lan tỏa tình yêu, kết nối cảm xúc và thổi nhiệt cho từng phút giây hân hoan với trái bóng tròn.

Niềm hứng khởi sẽ được đẩy cao hơn nữa với cuộc thi “Truy tìm cầu thủ thứ 12” đang được triển khai trên fanpage chính thức của Carlsberg. Chỉ bằng cách chia sẻ câu chuyện với bóng đá của mình cùng hình ảnh/video minh họa trên trang Facebook cá nhân kèm hashtag #12thPlayer #Carlsberg, người hâm mộ không chỉ hoà cùng Carlsberg và toàn thể những ‘Cầu thủ thứ 12’ tại Việt Nam bùng nổ từng khoảnh khắc bóng đá, mà còn có cơ hội giành được bộ món quà đặc biệt từ Carlsberg để dẫn dắt cho những phút giây thăng hoa hơn bao giờ hết. Với chất bia êm mượt thượng hạng và vị bia đậm đà khó quên, Carlsberg là sự lựa chọn lý tưởng để đem đến những trải nghiệm đẳng cấp cho người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam.