Cứu 2 cháu nhỏ đuối nước, 2 vợ chồng tử vong thương tâm

Trong lúc trèo qua hàng rào câu cá tại hồ Treo, 2 em học sinh là Sình Mí Pó (8 tuổi) và Sình Mí Sính (13 tuổi)không may trượt chân ngã xuống hồ. Anh Sùng Mí Giàng (28 tuổi, thôn Há Đề) cùng vợ là chị Ly Thị Súng (30 tuổi) đang cắt cỏ gần đó, thấy vậy nhảy xuống cứu. Khi anh Giàng có biểu hiện đuối sức, chị Súng đưa tay ra kéo chồng, nhưng không may trượt chân ngã xuống hồ. Hậu quả, cả 4 người đều tử vong do đuối nước