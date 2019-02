Cựu giáo viên ung thư phổi đạt giải thưởng văn học nghệ thuật

Hàng ngàn người đã tập trung về chùa Linh Ứng (bán đảo Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) để thắp nhang, cúng bái và thả chim phóng sinh, cầu may mắn, bình an... dịp Tết Nguyên tiêu.