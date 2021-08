Đà Nẵng: Huy động công an 3 phường tìm được ví của người nước ngoài đánh rơi

Ngày 26.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được trình báo của một người nước ngoài tên Lai Kim Keong (quốc tịch Malaysia, tạm trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà) về việc anh đánh rơi chiếc ví ở khu vực ven biển Đà Nẵng, thuộc địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn. Anh Keong làm rơi ví của mình trong quá trình đi từ chỗ ở đến nơi giải quyết công việc theo diện được ra đường.

Sau khi nhận tin báo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn huy động công an 3 phường Khuê Mỹ, Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) và Phước Mỹ tìm kiếm trên các tuyến đường trên.