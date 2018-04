Đặc biệt trên báo in ngày 10.4.2018

Nhiều người sập bẫy tiền ảo hàng chục tỉ đồng



Liên quan đến vụ một nhóm nhà đầu tư giăng băng rôn tố đường dây “tiền ảo” lừa 15.000 tỉ đồng, tiếp xúc với PV Thanh Niên hôm qua, nhiều người cho biết họ đã “đổ” vào đường dây này hàng chục tỉ đồng.

Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Bắt đồng loạt các bị can cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào

Mở rộng điều tra vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, ngày 9.4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Phú Thọ đồng loạt khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào.

Triều Tiên sẵn sàng bàn phi hạt nhân hóa với Mỹ

Chính quyền Mỹ vừa xác nhận CHDCND Triều Tiên sẵn sàng bàn việc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào tháng tới.