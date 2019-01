Đặc biệt trên báo in ngày 26.1.2019

CSGT ngại xử lý người nước ngoài vi phạm?

Lâu nay, nhiều người đi đường chứng kiến người nước ngoài lái xe trên đường ở VN chạy bạt mạng, lấn làn, gây tai nạn... Trong khi CSGT ngại xử lý những trường hợp này, vì sao? (trang 2)

Bắt “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp và hàng loạt cựu lãnh đạo TP.HCM

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết ngày 18.1 qua đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Nam Trang, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM; Vy Nhật Tảo, nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội danh này có bị can Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM đang bị tạm giam trong một vụ án khác. Bị can Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trang 5)

“Bí mật” ở trang trại ngọc trai

Phóng viên Thanh Niên đã thâm nhập một trong những trang trại ngọc trai lớn nhất đảo Phú Quốc để tìm hiểu từ A - Z quy trình nuôi, cấy trai lấy ngọc. (trang 22)