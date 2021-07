Dân mạng chúc Sài Gòn ‘hết bệnh’ sau kỳ nghỉ đặc biệt

Hôm nay 9.7 là ngày đầu tiên TP.HCM giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng trong 15 ngày để phòng chống dịch Covid-19 . Trước đó, TP.HCM đã triển khai nhiều giải pháp như giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng, Chỉ thị 10 của UBND TP, tạm dừng 3 chợ đầu mối và nhiều chợ truyền thống…

Hơn 1 tháng nay, không chỉ người nghèo, người khó khăn mà ngay cả người có thu nhập tốt cũng lận đận. Trong những ngày ở yên một chỗ cùng TP chống dịch, dân mạng đã an ủi nhau ngày đầu giãn cách là mùng 1 tết, một cái tết đặc biệt sẽ đẩy lùi Covid.

Nhiều Facebooker ví trước giãn cách, người dân chuẩn bị lương thực cho cái tết này. Nhưng khác nỗi, tết bình thường thì đồ ăn dùng để thết đãi bạn bè, người thân còn lần này là để thành viên trong gia đình cầm cự qua 15 ngày.

Sài Gòn lâm bệnh, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ trở lại khoẻ mạnh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Có người ví Sài Gòn giờ đây đang lâm trọng bệnh , đang bị thương và 2 tuần tới là thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. “Sài Gòn bệnh rồi nên Sài Gòn phải ở yên một chỗ và nghỉ ngơi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, chắc chắn sẽ ổn. Thương”, lời động viên của tài khoản Trân Bảo Lưu. Cùng quan điểm trên, tài khoản Tran Tuyen viết: “Chỉ hi vọng với sự hi sinh trong 15 ngày tới TP.HCM sẽ có thể "giảm bệnh", khỏe lại và lại là "người anh" giỏi giang trong gia đình, săn sóc, chăm lo để các em khác còn nhanh khỏe”.

Càng ở trong nghịch cảnh, người Sài Gòn lại thương yêu nhau ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Có người nhắc lại những đau thương mà hàng triệu người dân thành phố đã trải qua, không quên kèm theo lời chúc bình yên sớm quay lại. “Chỉ mong Sài Gòn sớm bình an để mọi người có thể đi làm. Rất rất nhiều người đã khổ lắm rồi. Hệ luỵ của vài tuần, vài tháng này, với nhiều người cả vài năm sau cũng chưa chắc có thể phục hồi được.

Ở Sài Gòn lúc này, có một mái nhà che mưa nắng, có tủ lạnh có đồ ăn đã là may mắn rồi. Vé số tạm ngưng bán. Quán hàng đóng cửa nhiều. Xe ôm ngưng chạy… Mong Sài Gòn bình an. Mong mọi người nếu có điều kiện hãy cố gắng giúp đỡ những người thua thiệt hơn mình”, blogger Ploy viết.

Dịch bệnh bất ổn cũng khiến những kế hoạch của nhiều người đổ bể. Có người kịp rẽ hướng, xây dựng cái mới, có người dồn hết tâm trí vào kế hoạch này lại không nỡ từ bỏ.

Chia sẻ về điều này, tài khoản Nguyễn Bích Thủy viết: “Ông bạn già hay tám chuyện với mình mỗi ngày chỉ vì không kịp chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhà, giờ đang oằn mình than thở việc dở dang không hồi kết. Mình hỏi thế kế hoạch ông tính sao? Bạn già bảo rằng: Lần đầu tiên trong đời tui sợ vì kế hoạch của mình mơ hồ và không định hướng cụ thể được là khi nào và chỉ biết chờ "chuông nguyện hồn ai" thôi bạn già ơi! Mình cười hô hố, thôi hãy mỉm cười và lạc quan vui sống hoặc an ủi bản thân là: Ồ may quá, lần đầu ông thấy mình bỗng dưng yếu đuối, cần được vỗ về, nghỉ ngơi, tịnh dưỡng sâu vậy. Giống như người ta nói Sài Gòn đang hổng khoẻ. Nghỉ ngơi, thảnh thơi và ngày mơi trời lại sáng!”.

Lạc quan nhìn về phía trước sẽ làm khó khăn trở nên nhẹ nhàng. Dù người từ quê lên hay người gốc Sài Gòn cũng vậy, càng ở trong nghịch cảnh, lại thương yêu nhau nhiều hơn.