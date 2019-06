Dân nhậu Sài Gòn ‘quậy tưng’ đường phố: Tiểu tại chỗ, đổ tại ăn… bánh mì

Tối 5.6, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) phối hợp với tổ tuần tra 363 (gồm CSGT, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự) đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tại khu vực Vòng xoay Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Khi anh Hoàng dừng đèn đỏ, thấy anh có dấu hiệu của say xỉn, CSGT đã mời anh tấp xe vào để kiểm tra nồng độ cồn. Anh Hoàng “xin” CSGT 5 phút để gọi điện thoại cho người thân nhưng CSGT không đồng ý. Anh Hoàng cù nhây với CSGT một hồi rồi để xe lại, đi vào phía vỉa hè đón xe ôm định đi về.

Anh Nguyễn Văn Sang (36 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) vừa chở vợ đi xem đá banh giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Tới khu vực Vòng xoay Hàng Xanh, anh Sang bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Mức cồn trong hơi thở của anh Sang là 0,12mg/lít khí thở.

Đây là mức cồn nhẹ, nếu đi xe máy thì sẽ không bị phạt nhưng vì đi ô tô nên anh Sang bị tạm giữ xe 7 ngày và phạt tiền 2,5 triệu đồng.

Trường hợp khác, anh Thành Danh (32 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) có nồng độ cồn là 0,57mg/lít khí thở cho biết anh vừa có một tiệc nhỏ nên ngồi với bạn bè ở quán nhậu gần Vòng xoay Điện Biên Phủ.

Vũ Phượng Những người đi ô tô, dù là nam hay nữ cùng đều bị kiểm tra nồng độ cồn

Vũ Phượng Nhiều người thông báo nơi CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn qua mạng xã hội, gây khó khăn cho việc kiểm tra

“Tôi uống 1-2 chai thôi nhưng chắc do ăn thêm bánh mì nên nồng độ cồn mới cao như vậy. Biết là say xỉn chạy xe nguy hiểm nhưng đôi lúc cũng hơi vui quá chút xíu nên vi phạm. CSGT giữ xe và phạt thì phải chấp nhận thôi, do mình vi phạm mà”, anh Danh bộc bạch.