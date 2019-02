Đang đi thăm bờ Hiền Lương, du khách Philippines bất ngờ đột tử

Va chạm với xe đầu kéo, 1 du khách nước ngoài tử vong MẠNH CƯỜNG Hiện trường vụ tai nạn Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 15.2, trên Quốc lộ 1, thuộc tuyến tránh Vĩnh Điện (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe đầu kéo BKS 43C-195.55 kéo theo rờ-moóc BKS 43R-023.13 lưu thông hướng Nam - Bắc do tài xế Hồ Nguyễn Hoài Linh (49 tuổi, trú Q.Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với 2 xe máy đi cùng chiều do một nhóm du khách người nước ngoài điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến 1 nữ du khách người nước ngoài tử vong tại chỗ, một số nạn nhân khác bị thương nặng đã được người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện, khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tiếp nhận tin báo vụ tai nạn, Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp Công an thị xã Điện Bàn bảo vệ hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. MẠNH CƯỜNG