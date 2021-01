Dấu ấn Thanh Niên trên miền biên viễn: Bể nước ngầm 'giải khát' ở Tả Gia Khâu

Mong ngày không còn phải xin can, xách nước Thầy giáo Phùng Thế Tùng chia sẻ, để có nước đủ dùng trong mùa khô, ngoài bể ngầm, bể nổi và các túi chứa nước,… toàn bộ mái nhà đều được thiết kế các máng đặt thu sương hứng nước, nhưng mỗi đêm chỉ được vài trăm lít, chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu sử dụng hàng ngày của hàng trăm con người. Năm nay, ở Tả Gia Khâu rất ít mưa, hiện tại thầy trò đang chật vật đi xách nước. Nhà trường chuyển đổi giờ học thể dục, giáo dục thể chất tại trường thay bằng hoạt động đi bộ xách nước hứng từ khe núi ở thôn vùng thấp, cứ 2 em học sinh thay nhau xách 1 can nhựa 5 lít. Còn thầy cô có xe máy thì chở nước ở điểm xa hơn, cách trường khoảng 6 km. Mong ước lớn nhất ở ngôi trường này là có thêm nguồn lực tài trợ xây dựng được bể ngầm ngay dưới vườn rau tăng gia. Nhà trường đang tìm cách vận động, kêu gọi các nhà tài trợ giúp đỡ, nếu xây thêm được 1 bể ngầm với dung tích 270 m3, khi ấy sẽ không còn cảnh thầy trò phải đi xin can nhựa, lặn lội xách từng can nước.