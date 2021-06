Đi cách ly ở trường: Thầy giáo 'thay áo' bức tường cũ, ai cũng trầm trồ

Nhiều người đã chia sẻ bức ảnh anh ngồi vẽ và dành những lời khen có cánh.

Anh Lê Duy Lợi, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (TT.Phố Châu, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cùng hàng xóm và những đồng nghiệp phải đi cách ly tập trung tại Trường mầm non Sơn Trung do tiếp xúc với F0 từ ngày 12.6. Thay vì sống những ngày cách ly trong cảm xúc tiêu cực, anh và những người bạn cách ly đã quyết định thực hiện ý tưởng “hô biến” những bức tường bong tróc ở trường mầm non thành những bức tranh đầy màu sắc và sinh động. Trước khi thực hiện, anh đã xin phép cơ quan chức năng và được chấp thuận.