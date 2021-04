Độc nhất miền Tây: Bộ sưu tập xe biển số siêu đẹp và gỗ lũa chất ngất

Bộ sưu tập 500 biển số xe độc đáo đang được trưng bày trong Khu du lịch Mỹ Luông (H. Chợ Mới, An Giang). Anh Phan Văn Khánh (sinh năm 1991, Giám đốc KDL Mỹ Luông) cho biết, bộ sưu tập này do cậu của anh đứng ra sưu tầm suốt 15 năm. Điểm ấn tượng của những biển số xe này nằm ở tất cả đều mua ở 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp.