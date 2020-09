Đổi số trúng bị nghi làm giả, gọi 'đàn em' đến chém người

Hình ảnh người phụ nữ trung niên cùng tờ vé số trúng giải nhì được các trang fanpage lớn ở Bình Dương chia sẻ mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, đặc biệt là nghi vấn về một đường dây làm giả vé số trúng để đem đổi. Ngay sau khi vụ việc được đăng tài, nhiều tài khoản đã nhanh chóng “bóc phốt” câu chuyện cho rằng đó không phải là hành động nóng giận tức thời mà mô tả chi tiết rất có thể đây là nhóm người chuyên đổi vé số giả để thực hiện ở các đại lý vé số.

Tờ vé số nghi bị làm giả lan truyền trên mạng xã hội Ảnh chụp màn hình

Một tài khoản thông tin: Nhóm có trên dưới 10 người, bao gồm cả người già, chia làm nhiều cặp để đi đổi vé số giả trúng thưởng. Một tài khoản Facebook cảnh báo rất chi tiết: “Thứ nhất: in quá nhanh, vừa xổ xong thì họ đã đến đổi nên các đại lý mất cảnh giác. Thứ hai: nhóm đi đổi là những người nhìn đàng hoàng, thậm chí có cả người già nhìn hiền lành và đặc biệt là không đeo khẩu trang để cho đại lý tin tưởng. Thứ ba: kỹ thuật in quá tốt, nhân viên (đại lý) chưa có kinh nghiệm sẽ khó phát hiện...

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, vụ chém người trên là có thật khi ngày 28.9, Công an P.Lái Thiêu đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an TP.Thuận An để điều tra làm rõ. Theo cơ quan công an, chiều 27.9, một người phụ nữ (chưa xác định lai lịch) mang một số tờ vé số có dãy số trùng với giải nhì (15 triệu đồng) của Xổ số Tiền Giang đến đại lý vé số Tường Phát để lãnh thưởng. Tại đây, chủ đại lý vé số cho là vé số giả nên từ chối đổi thưởng và giữ người phụ nữ lại để báo công an. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau có một nhóm người lạ mặt mang mã tấu đến chém ông chủ đại lý vé số và một nhân viên rồi giải vây cho người phụ nữ xong tất cả tẩu thoát.

Nghi đường dây lừa đổi vé số giả trúng thưởng

Nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh Quới (chủ đại lý vé số Tường Phát) và anh Trần Quốc Toàn (22 tuổi, nhân viên). Các nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Thuận An để cấp cứu, trong đó ông Quới bị chém trúng bàn tay phải với vết thương sâu và dài hơn 10 cm, còn anh Toàn bị chém trúng đầu.

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 28.9, ông Quới cho biết sau khi có kết quả giải đặc biệt Xổ số Tiền Giang được khoảng 15 phút thì có một người phụ nữ đi xe máy chở theo 2 cháu nhỏ đến đại lý để đổi số trúng giải nhì.

“Sau khi xem kỹ tờ vé số thì tôi thấy đây là loại vé số được in màu, chất liệu giấy và các nét in trên tờ vé số rất khác so với tờ vé số thật. Ngoài ra, tôi còn nghi ngờ vì khi có kết quả giải đặc biệt chỉ khoảng 10 - 15 phút nhưng đã có người mang số trúng đến đổi thì thấy lạ, nên mới giữ người đổi vé số lại để gọi công an đến làm rõ”, ông Quới kể.

Chủ đại lý vé số bị chém ở tay Ảnh: CTV

Tuy nhiên, khi ông Quới chưa kịp gọi cho công an thì đã có 4 - 5 thanh niên lạ mặt xách mã tấu đến chém và giải thoát cho người phụ nữ. Vụ việc sau đó được báo cho Công an P.Lái Thiêu. Hôm qua, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang truy bắt nhóm này. Sau vụ việc, nhiều chủ đại lý vé số và người dân rất bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng điều tra làm rõ.