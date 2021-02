Đón Valentine trong không khí Tết và đông: Khi áo dài Việt duyên dáng giữa tuyết trắng

Tháng 2 cũng là tháng lạnh giá, tuyết năm nay rơi nhiều ở mọi nơi. Nhiều điểm trượt tuyết đóng cửa, các điểm mở cửa cũng áp dụng giãn cách nghiêm ngặt.

Màu hoa đào hồng, bánh chưng xanh, câu đối đỏ của Tết và màu đỏ của Lễ Tình nhân trên nền tuyết trắng và thưa vắng do các qui định phòng dịch Covid-19 tạo nên một Lễ Valentine thật đặc biệt. Trong mọi hoàn cảnh, người Việt vẫn có cách vui Tết và trao tình yêu lẫn niềm yêu đời trong ngày Valentine đầu năm Tân Sửu.

Trong cái lạnh giá tháng 2, người thì chọn một lễ Valentine ấm áp ở nhà, hoa hồng và socolat, bên cành đào và ngôi nhà trang trí ấm sực. Người thì chọn đi chơi vãn cảnh đầu xuân cùng nhau. Ai may mắn ở vùng trạm trượt tuyết mở thì đi trượt. Mọi người họp online, gọi online, trao nhau lời chúc Tết, chúc Valentine.

Đây là cái Tết nhiều người không về được nhà, cũng là Lễ Valentine có nhiều cặp tình nhân phải xa nhau vì cách trở do dịch Covid. Nhưng ở thời 4.0 và với sự sáng tạo bền bỉ vô biên, chỉ cần có tình là những trái tim, những đôi chân dù bị nhốt trong chiếc bình chật hẹp vẫn gửi được tình yêu đi bốn phương tám cõi.

Chị Liên là bác sĩ khoa chẩn đoán hình ảnh trong một bệnh viện ở Biel. Sang Thụy Sĩ với hợp đồng làm việc ban đầu ngắn hạn, chị dần khẳng định năng lực của mình ở môi trường làm việc đòi hỏi cao. Giờ chị đã tìm được cả chỗ đứng vững chắc trong công việc lẫn tình yêu với một chàng trai Thụy Sĩ bằng tuổi.

Trong thời Covid-19, thiên thần áo trắng này cũng chịu nhiều áp lực như mọi nhân viên y tế. Tết đến xuân về là thời gian để “tạm dừng công việc hàng ngày để cảm nhận niềm vui, tình yêu và nạp năng lượng cho một năm mới tốt lành hạnh phúc”, chị tâm sự. Mỗi năm chỉ mặc áo dài một lần, chị chọn cùng tà áo dài tung bay trên tuyết trắng, với nụ cười sáng rỡ mà chồng chị luôn ca ngợi “Tôi yêu Liên vì nụ cười”.

Ở thành Rome vĩnh hằng, rất nhiều nắng quanh năm và rất hiếm hoi có tuyết. Trong 10 năm gần đây chỉ có tuyết vào 2012 và 2018, đều quanh dịp lễ Valentine. Cuối tuần này dự báo có tuyết, nhưng nắng đã bừng lên rực rỡ làm ấm không khí. Các đôi tình nhân sẽ lại dập dìu trao lời tỏ tình ở các điểm truyền thống, như đỉnh đồi Gianicolo nhìn toàn cảnh ra Rome với ngàn mái nhà thờ, đỉnh đồi Pincio nhìn xuống Rome và quảng trường Popolo, trao nụ hôn trước Đấu trường La mã Colosseo…

Những đóa hồng được trao tặng khắp nơi cũng đang làm hồi sinh nền kinh tế hoa, vốn gãy gục do đóng cửa đóng biên vì Covid-19. Kenya ở châu Phi xa xôi, nước xuất khẩu hoa tới hơn 50 nước trên thế giới , đang ghi nhận sản lượng và số lượng xuất khẩu phục hồi lại tới mức 90-95% so với cùng kỳ tháng 2 các năm (theo The Economist, số 13.02.2021). Tình yêu, lễ Valentine và Ngày của Mẹ sắp tới sẽ làm sống lại các trang trại hoa. Covid-19 làm mọi người thắt chặt chi tiêu, nhưng hoa là một trong những điều mang lại niềm vui, càng cần thiết hơn trong thời kỳ này, nên lượng mua hoa không giảm.