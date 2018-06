Dự án 300 căn nhà cho người nghèo hoang phế suốt 7 năm

Ông Lâm Văn Hiểm (68 tuổi, thương binh 3/4, là hộ nghèo, ngụ khóm 10, P.1, TP.Bạc Liêu) cho biết ngày 2.9.2011, người dân địa phương tận mắt chứng kiến UBND TP.Bạc Liêu tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng 300 căn nhà cho người nghèo rất hoành tráng.

Những hộ dân có hoàn cảnh nghèo khó, không nhà cửa rất vui mừng vì được địa phương quan tâm xây dựng nhà để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, từ ngày khởi công đến nay, đơn vị thi công, chủ đầu tư dự án không đả động gì. “Hôm khởi công, khu đất rộng lớn được san lấp bằng phẳng, nhưng sau 7 năm bỏ phế, cây cỏ, lau sậy mọc um tùm, giống hệt đám rừng nằm trong lòng thành phố”, ông Hiểm nói.

Theo tìm hiểu của PV, dự án trên có tổng vốn đầu tư gần 52 tỉ đồng. Diện tích xây dựng mỗi căn nhà 40 m2, kết cấu khung sườn bê tông cốt thép, mái lợp tôn, cửa sắt...; kinh phí khoảng 40 triệu đồng/căn. Mục đích là giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở cho người nghèo không có nhà ở, đất ở, người sống lang thang, vô gia cư trong nội ô TP.Bạc Liêu. Dự án do Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Phát thi công, UBND TP.Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Tại lễ khởi công, 16 doanh nghiệp đã cam kết hỗ trợ thêm tiền mua vật dụng trong gia đình cho mỗi hộ nghèo là 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên từ khi khởi công đến nay, dự án hoàn toàn không xây dựng khiến người nghèo mòn mỏi trông chờ. Đặc biệt, đời sống của nhiều người dân có đất, nhà trong vùng dự án cũng bị ảnh hưởng.

Bà Lê Thị Thanh, có nhà trong khu vực dự án, cho biết: “Việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa đều bị ngăn cản; việc chăn nuôi, sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. Người dân không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì nằm trong khu vực đất quy hoạch. Chúng tôi kiến nghị địa phương xúc tiến triển khai dự án để người dân ổn định cuộc sống”.

Trong khi đó, đại diện Công ty CP đầu tư xây dựng Hoàng Phát cho biết công ty chỉ là đơn vị thi công. Lý do dự án chưa triển khai là do UBND TP.Bạc Liêu không bàn giao mặt bằng cho công ty.

Ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP.Bạc Liêu, cho biết do nguồn vốn đầu tư dự án ban đầu là ngân sách thành phố, nguồn ủng hộ của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị VN, nguồn Quỹ an sinh xã hội và nguồn vốn vận động các nhà hảo tâm. Tuy nhiên do không có vốn thực hiện giải phóng mặt bằng nên dự án không thực hiện theo kế hoạch.

Đồng thời, UBND thành phố có văn bản xin chủ trương và được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp thuận điều chỉnh tên Dự án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo thành Dự án nhà ở xã hội tại vị trí trên. TP.Bạc Liêu đang xúc tiến mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội. Khi thực hiện, thành phố sẽ xem xét bố trí tái định cư tại chỗ cho những hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án.