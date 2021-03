Du khách xuyên đêm vượt suối lên chùa Hương hành lễ

Được sự cho phép của lãnh đạo TP.Hà Nội, từ hôm nay, 13.3, chùa Hương (H.Mỹ Đức) bắt đầu mở cửa đón khách trở lại, với phương châm an toàn, đề cao công tác phòng, chống dịch.

Là một trong những người đến sớm, anh Nguyễn Huy Đức (39 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, anh cùng vợ chuẩn bị lễ và xuất phát từ lúc 22 giờ 40 tối 12.3 để tránh việc chen lấn đông người, bởi vợ chồng anh chỉ lễ nhanh rồi về ngay trong sáng 13.3.

Phần lớn mọi người chấp hành tốt việc đeo khẩu trang chống dịch Ảnh Trần Cường

Theo anh Đức, khoảng 10 năm gần đây, anh và vợ đều đi chùa Hương làm lễ, cầu may cho gia đình. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 , chùa Hương mở cửa muộn và yêu cầu khắt khe về các công tác phòng, chống dịch nên vợ chồng anh Đức đi lễ với phương châm nhanh gọn, an toàn.