Du lịch Mỹ - tour mới cho khách hàng cũ

Theo yêu cầu của khách hàng cũ đã đi tour Mỹ nhiều lần, du lịch Hoàn Mỹ đã tổ chức các đợt khảo sát thực tế từ năm 2014 đến năm 2018 để giới thiệu thêm các tour mới, các điểm đến mới, các trải nghiệm khác biệt và độc đáo như sau:

1. Yellowstone - công viên quốc gia đầu tiên của nước Mỹ

Trải dài trên 3 bang Wyoming, Montana và Idaho, Yellowstone là công viên quốc gia lớn nhất và lâu đời nhất không chỉ của nước Mỹ mà của cả thế giới. Với cảnh quan vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng, Yellowstone hội tụ tất cả sự kỳ thú của đất trời để tạo nên kiệt tác thiên nhiên đa dạng về sắc màu và địa hình. “Tiết mục” thu hút nhiều khách tham quan nhất là geyser Old Faithful: chùm tia nước nóng khổng lồ bắn vọt lên từ lòng đất lên cao 50 m trong suốt 5 phút và 90 phút lại xuất hiện một lần, không thay đổi cả trăm năm trước, đều đặn và chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ. Chính vì sự độc đáo này nên geyser Old Faithful được xếp hạng là điểm phải đến một lần trong đời (theo các sách hướng dẫn du lịch quốc tế) và các học sinh thời thập niên 50, 60 chắc không quên câu chuyện này trong sách học Tiếng Anh English for today.

2. Alaska - Tiếng gọi nơi hoang dã

Ngoài việc ngắm nhìn những sông băng khổng lồ từ 4.000 – 10.000 năm tuổi sừng sững giữa thiên nhiên và lấp lánh dưới ánh mặt trời, du khách còn được trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi đi bộ trên những cánh đồng băng, hoặc "lướt trên băng" trên xe kéo bởi những chú chó Husky.

Tổ chức từ năm 2014, Du lịch Hoàn Mỹ là đơn vị tiên phong và có lịch khởi hành tour Alaska đều đặn nhất Việt Nam chỉ trong mùa hè.

Riêng năm 2019, du khách sẽ được nghỉ 2 đêm tại Lakefront Hotel (Anchorage) – khách sạn đẳng cấp 4* view hồ đẹp như trong mơ, nên phải đặt phòng trước 1 năm.

3. Chicago - Niagara Fall - Boston

Với vị trí đắc địa cạnh Ngũ Đại Hồ, Chicago là 1 trong 3 thành phố lớn nhất và là trung tâm công nghiệp, kỹ thuật hàng đầu của nước Mỹ. Hàng trăm triển lãm máy móc, công nghiệp, thiết bị y tế… được tổ chức hàng năm. Đây là nơi tổng thống Obama lập nghiệp, bắt đầu sự nghiệp chính trị và trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.

Hành trình còn đưa du khách trải nghiệm Niagara - 1 trong 5 thác nước đẹp và hùng vĩ nhất thế giới. Năm 2019, Du Lịch Hoàn Mỹ đặt phòng khách sạn cao cấp ngay trong khuôn viên của thác, thuận tiện ngắm Niagara lung linh, huyền ảo với hệ thống đèn siêu cao áp đủ sắc màu. Đó sẽ là trải nghiệm không thể nào quên.

Không xa Niagara Fall, Fashion Outlet không những là trung tâm mua sắm lớn nhất nước Mỹ mà còn là nơi tập trung những hàng hiệu nổi tiếng nhất thế giới với mức giảm giá cực mạnh khiến du khách “quên lối về”.

Cuối hành trình, du khách ghé thăm Boston - thủ đô tri thức, biểu tượng cho sự tự hào, hãnh diện của giáo dục và văn hóa nước Mỹ với hàng trăm trường đại học, nổi tiếng nhất là đại học Harvard và MIT. Không những thế, hình ảnh thơ mộng của khuôn viên Harvard đã được chọn làm bối cảnh chính cho “Love Story” - bộ phim đạt doanh thu cao nhất năm 1970 với bản nhạc phim từng nằm lòng bao thế hệ suốt 50 năm nay.

