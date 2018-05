Dự tiệc cưới với... trò

Đi một người bỏ bì thư ít một chút, cũng đỡ kỳ! Chứ hai người cũng phải tính toán sao cho người mời khỏi thiệt.

Các ông chồng cười khì: “Càng khỏe. Anh em tôi ở nhà lai rai. Chứ sướng ích gì, quần là áo lượt giày vớ bí rị đến một nơi toàn người với người, ngột ngạt...”.

Hôm ấy ở nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới, hai chúng tôi được xếp ngồi chung với một đám trẻ. Đứa lớn nhất chắc cũng ngoài hai mươi. Đứa nhỏ nhất chắc mới trên tuổi mười lăm. Nhà hàng nào mà giờ chẳng thế. Khách mời đông, họ hơi sức nào mà coi tuổi, đoán tính cách để xếp chỗ. May nhiều là được ngồi với các bạn của bố mẹ. May ít là được ngồi với các bạn của chú rể cô dâu. Và không may, ngồi với con cái ông sui bà sui không chừng.