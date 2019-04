Dừng ô tô giữa đường để… đi mua bún gây bức xúc

Khoảng 20 giờ 20 đêm 25.4, một ô tô 4 chỗ mang biển số 75A - 013.59 hiệu Huyndai đời mới dừng giữa đường Hà Nội, đoạn bên cạnh công viên Kim Đồng để vào quán bún bên đường mua bún. Vụ việc được đạo diễn, nhà báo Định Phước ghi hình lại và đưa lên mạng xã hội.

Theo anh Phước, do quán bán bún đông người nên mất khoảng 15 phút, tài xế đi vào bên trong quán mua bún mới trở lại lấy xe để đi. Cùng với ô tô này, rất nhiều xe máy dừng mua bún lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bất chấp luật giao thông.

ĐỊNH PHƯỚC Nhiều người dân bức xúc, mong cơ quan chức trách phải xử phạt răn đe những trường hợp như thế này

Hình ảnh dừng xe giữa đường đi mua cháo mà Thanh Niên đăng hơn 1 tháng trước trước quán cháo 34, đường Đống Đa. Ảnh: ĐÌNH TOÀN

Điều đáng nói là cách đây hơn 1 tháng, chiều 11.3, một người đàn ông lái ô tô 4 chỗ đã dừng xe giữa làn đường hỗn hợp của tuyến đường 1 chiều để vào bên trong quán cháo dinh dưỡng 34 đường Đống Đa để mua cháo.

Lúc này trên xe có một phụ nữ và một em bé, địa điểm này sát với trường đại học, nhiều cơ quan, công sở và giao lộ Đống Đa - Lý Thường Kiệt nên gây lộn xộn về giao thông khi nơi đây từng xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi ô tô con tông vào quán ăn khiến 2 bạn trẻ thiệt mạng.

ĐÌNH TOÀN Nay vẫn tái diễn hằng ngày nhưng tình trạng này chưa được chấn chỉnh

Ngay sau khi Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng này, nhiều bạn đọc phê phán hành vi đỗ xe bất chấp luật lệ của người đàn ông. Tuy nhiên cơ quan công an vẫn không xử phạt, bởi theo lãnh đạo đội trưởng Đội cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP.Huế, thì việc xử phạt nguội phải căn cứ vào dữ liệu của cơ quan công an.

TP.Huế đang vào tuần lễ hội Festival nghề truyền thống Huế lần thứ 8 nên người dân Huế và lượng du khách đi lại rất đông. Không chỉ thế, đường Hà Nội là tuyến đường trung tâm, là quốc lộ 1 nối dài qua TP.Huế nên lưu lượng phương tiện đi lại rất đông, việc ô tô ngang nhiên đỗ giữa đường càng khiến nhiều người bức xúc.