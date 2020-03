Dừng vé số phòng dịch Covid-19: Người miền Tây bỏ tiền túi tặng người bán dạo

Cám cảnh về những phận đời này khiến cả nhóm Bồ Đề Tâm trăn trở và quyết định kêu gọi giúp đỡ. Nhờ các mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ nên cả nhóm đã chuẩn bị 120 thùng mì và 60 phong bì (200.000 đồng/phong bì). Mỗi phần quà trao đi sẽ gồm 2 thùng mì cùng 1 phong bì.

Để trao những phần quà đến tận tay những người bán vé số trong ngày trước lệnh dừng xổ số, cả nhóm đã chạy xe máy khắp các tuyến đường lớn để trao tặng. Nhiều người bán khi được tặng quà một cách đầy bất ngờ đã rất vui vẻ, số khác xúc động bật khóc.

Cụ Tô Thị Đen (83 tuổi, ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) tuy tuổi cao, nhưng lại phải tất tả bươn chải, còng lưng lặn lội bán vé số lo cho 4 người con bị bệnh tâm thần suốt hơn 10 năm nay.

“Mỗi ngày, tôi bán từ sáng sớm đến tối mịt, lặn lội từ chợ An Bình đến chợ Xuân Khánh. Do tuổi già lội suốt cả ngày ngoài trời nắng nên mệt lắm, nhưng cũng phải gắng gượng để đi bán. Khổ nhất là chân tôi bị đau nhức khớp đã lâu, do tôi lội bộ suốt ngày, giờ già rồi bệnh lại càng hoành hành. Phải dừng bán vé số thì tiền đâu mà lo cho 4 đứa con bị bệnh. May thay nhận được phần quà này cũng giúp mẹ con tôi trong những ngày sắp tới đỡ nặng gánh", cụ xúc động.

Nghĩa cử của nhóm thiện nguyện khiến người bán vé số dạo cảm thấy ấm lòng Ảnh: Duy Tân

Được quà bất ngờ nên cười tít mắt vì quá vui Ảnh: Duy Tân