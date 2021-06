Ếch rang sả đồng quê

Câu chuyện một chiến sĩ công an, một cán bộ BCH quân sự phường ở Tân Phú, TP.HCM nhiễm Covid-19 vừa qua khiến người Sài Gòn giật mình vì nguy hiểm dịch mà bệnh Covid luôn rình rập với cả những người trực chốt chống dịch. 'Nếu hỏi tôi trực nơi có dịch thấy sợ không? Chắc chắn câu trả lời là không vì nếu tôi sợ thì bảo vệ ai được nữa”, anh Nguyễn Phạm Hoài Thương (công an khu vực Công an P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chia sẻ.