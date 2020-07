EVNGENCO 3 trao tặng hệ thống lọc nước nhiễm mặn tại Cà Mau

Nhiều bà con phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt sử dụng, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Với mong muốn giúp người dân tỉnh Cà Mau có điều kiện sử dụng nước ngọt lâu dài, sáng ngày 7.7.2020, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) tổ chức lễ bàn giao hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn thành nước ngọt tại xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, trị giá hơn 300 triệu đồng, với công suất 2.000 lít/giờ, mỗi ngày với khoảng 10 giờ vận hành, hệ thống có thể lọc được 20m3 nước ngọt để sử dụng.

Các kỹ sư kiểm tra vận hành hệ thống tại phân xưởng

Hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn này là công trình thanh niên do Đoàn Thanh niên Tổng công ty phối hợp với Công đoàn, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và đặc biệt là Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 - EPS (đơn vị tài trợ chính) tổ chức đóng góp kinh phí, nghiên cứu thiết kế, đầu tư trang thiết bị; Phân xưởng gia công phục hồi EPS thi công lắp đặt. Hệ thống lọc nước được thiết kế theo công nghệ hiện đại với nhiều bộ lọc như: lọc cát, than hoạt tính, lọc thẩm thấu (RO)… đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống có thêm ưu điểm là dễ dàng thao tác vận hành và tiết kiệm điện hơn so với nhiều hệ thống lọc nước khác.

Máy lọc được lắp đặt tại trụ sở UBND xã, dưới sự quản lý của chính quyền địa phương để người dân dễ dàng lấy nước. Ông Trần Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND xã Trần Phán bày tỏ niềm vui khi đón nhận sự tài trợ từ EVNGENCO 3 và cho biết, Trần Phán - một trong những xã còn nghèo của huyện Đầm Dơi, tình trạng nhiễm mặn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bà con hầu như quanh năm. Hệ thống lọc nước này sẽ giúp các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn có điều kiện sử dụng nước ngọt trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo địa phương và 5 trường học ở huyện Trần Văn Thời nhận bảng tượng trưng trao tặng hệ thống trữ nước

Cũng trong dịp này, Tổng công ty Phát điện 3 phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau tổ chức bàn giao 5 hệ thống bồn chứa và dẫn nước sinh hoạt trị giá hơn 130 triệu đồng cho 5 điểm trường học trên địa bàn huyện là: Trường tiểu học 2 Sông Đốc, Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc, Tiểu học 2 Phong Điền, THCS Nông trường Quốc doanh U Minh và THCS Khánh Lộc. Bồn trữ với dung tích 2.000 lít, lắp đặt trên trụ tháp kiên cố cao 6m. Hệ thống này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc sinh hoạt của các em học sinh tại các trường, tăng cường các điều kiện vệ sinh, cải thiện môi trường học tập.

Trước đó, EVNGENCO 3 cũng đã trao tặng 90 bồn chứa nước cho bà con tại 3 xã Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc và Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, kịp thời giúp bà con nghèo có dụng cụ chứa nước ngọt sử dụng tại nhà.

Ông Võ Quốc Thống - Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đại diện lãnh đạo địa phương trao Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau cho EVNGENCO 3

Ghi nhận những đóng góp của Tổng công ty Phát điện 3 đối với các hoạt động an sinh xã hội, tích cực giúp người dân các địa phương trong tỉnh giảm thiểu ảnh hưởng của hạn mặn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, UBND tỉnh Cà Mau đã trao tặng Bằng khen cho Tổng công ty.