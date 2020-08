EVNSPC đảm bảo cấp điện ổn định trong dịp lễ Quốc khánh

Tuyên truyền sử dụng điện an toàn Vừa qua, EVNSPC đã tổ chức tọa đàm “An toàn điện trong mùa mưa bão” nhằm phổ biến những hướng dẫn thực tế về an toàn điện trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cũng như vận động phối hợp giữa điện lực với cơ quan quản lý địa phương và người dân thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra do vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Đặc biệt, nhằm đảm bảo an toàn đường dây cáp mạng viễn thông treo trên trụ điện, các đơn vị điện lực quận, huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức cung cấp dịch vụ viễn thông thống nhất giải pháp và thời gian xử lý tình trạng mất an toàn đường dây cáp viễn thông treo trên trụ điện. Bên cạnh đó, EVNSPC yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình bó gọn cáp, tuân thủ nghiêm về khoảng an toàn trong lắp đặt cáp trên trụ điện không để rò rỉ điện dẫn đến sự cố, tai nạn. EVNSPC đặc biệt lưu ý người dân khi gặp bất kỳ sự cố điện phải báo ngay thông tin về Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNSPC (Hotline: 1900.1006 hoặc 1900.9000) hoặc số điện thoại 114 của lực lượng cảnh sát PCCC.