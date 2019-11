Gặp nạn vì thiếc phản quang bị tuột ốc bung ra

Tại TP.HCM, cứ mỗi đầu dải phân cách cứng bằng bê tông ở các giao lộ, trên các tuyến đường hoặc vòng xoay thường được ốp thêm miếng thiếc (được dùng ốc vít bắn vào khối bê tông) và được sơn màu phản quang nhằm cảnh báo, hướng dẫn xe cộ lưu thông để hạn chế tai nạn. Tuy nhiên, lâu ngày những miếng thiếc này bị tuột ốc bung ra, tạo thành những cái “bẫy”, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đường cong dành cho xe hai bánh dưới gầm cầu vượt QL1, gần giao lộ giữa hương lộ 2 và QL1 (thuộc Q.Bình Tân, TP.HCM) khá hẹp, được lắp đặt lan can bằng tôn, còn ốp thêm miếng thiếc phản quang, nhưng lâu ngày không được tu sửa nên bị bung ốc, những miếng thiếc chĩa ra đường rất nguy hiểm. Nhiều nơi người dân phải đập cong lại, lấy cọng kẽm buộc tạm để tránh gây tai nạn cho người đi đường. Tương tự, gần đó một đoạn cũng có những cái bẫy chĩa ra đường như vậy.

Anh Trần Quang Dũng, một người đi đường, cho biết: “Tôi đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, khi tới ngã tư Gò Mây rẽ trái để qua QL1, do đoạn đường dưới gầm cầu vượt không đủ ánh sáng, vì phải lách xe phía trước nên tôi đi sát lề đường, không may bị miếng thiếc cứa phải chân, rất may chỉ bị thương nhẹ”.

Trên đường Phan Văn Hớn (P.Tân Thới Nhất, Q.12), tại các giao lộ, các dải phân cách cũng được bọc thêm miếng thiếc sơn phản quang nhưng nhiều chỗ bị hư hỏng, chĩa ra đường vô cùng nguy hiểm.