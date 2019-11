Đặc biệt, xu hướng các vụ tai nạn có nguyên nhân do tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích, phóng quá tốc độ có xu hướng tăng cao, để lại nhiều hậu quả đau lòng. Bên cạnh đó, một số vụ tai nạn do phụ nữ lái xe đi giày cao gót, sử dụng rượu bia, hoặc nam giới điều khiển xe tốc độ quá cao do nhầm chân ga, chân phanh... cho thấy ý thức người tham gia giao thông hoặc công tác đào tạo, cấp bằng lái còn nhiều vấn đề, học chưa đi đôi với hành.

Làm thế nào để giảm thiểu, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn và hậu quả TNGT là vấn đề quan trọng đặt ra, để TNGT không còn là nỗi ám ảnh với mỗi người dân khi ra đường. Nhằm góp phần nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông, làm rõ những bất cập trong quá trình xử lý vi phạm để hạn chế thấp nhất các vụ TNGT, Báo Thanh Niên tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Để không xảy ra các vụ tai nạn thương tâm - Thực trạng và giải pháp”, thời gian 14 giờ ngày 28.11 (thứ năm) tại trụ sở Báo Thanh Niên (Hà Nội).

Khách mời tham gia trong chương trình là đại diện Ủy ban ATGT quốc gia, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, Hiệp hội Vận tải ô tô VN.

