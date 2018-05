Thu phí - thu giá; trạm thu phí - trạm thu giá khác nhau như thế nào trong ngôn ngữ?

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết do CSGT làm việc áp lực và do thái độ phản ứng của người vi phạm nên CSGT khi xử lý đôi lúc nóng nảy, không kìm chế được và xin rút kinh nghiệm chung.