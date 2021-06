Hà Nội: Khách sạn 5 sao ship đồ ăn 'sang chảnh' tận nhà

Công suất buồng phòng khách sạn chỉ đạt 23,6% Theo Sở Du lịch Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Do đó, số người nước ngoài đến Hà Nội thời gian này chủ yếu là chuyên gia, người lao động lưu lại làm việc tại các địa phương của Việt Nam, có đến làm việc tại Hà Nội. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao ước đạt khoảng 26,4%, giảm 1,7% so với tháng 4 và tăng 7,12% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng khách nội địa giảm hơn 53% trong tháng 5 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn 115.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch nội địa do đó cũng giảm hơn 60%, ước đạt 322 tỉ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn 1 - 5 sao ước đạt khoảng 23,6%, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2020.