Hai người trộm tài sản bỏ chạy, tông thẳng phó công an xã

Sau đó, 2 nghi phạm trộm tài sản cũng bị té, cả người và xe văng xa một đoạn dài nhưng khuất tầm quan sát của camera và bị công an bắt giữ.

Nhiều người cho rằng hành động của phó công an xã “rất dũng cảm”, “xứng đáng là người công an nhân dân”. Tuy nhiên, không ít người trăn trở: “Trước khi muốn bảo vệ tài sản của nhân dân thì phải bảo vệ tính mạng của mình đã. Trong tình huống các đối tượng chạy bán sống bán chết mà lấy thân mình ra ngăn cản thì rất nguy hiểm”…

Hai tên cướp tông thẳng xe máy vào công an xã

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, địa điểm xảy ra vụ tông xe gần cổng của UBND xã Tân Long (H.Phú Giáo, Bình Dương). Công an H.Phú Giáo cho biết hai người đi xe máy gồm: Trần Văn Hùng (24 tuổi) và Nguyễn Văn Phương (25 tuổi, cùng ngụ H.Bàu Bàng, Bình Dương). Người bị xe máy tông là anh Lê Trương Dưỡng (27 tuổi, Phó công an xã Tân Long). Cả hai nghi phạm đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, đồng thời mở rộng điều tra nhiều vụ cướp giật tài sản khác có liên quan.