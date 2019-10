Hải Phòng bất an với thanh thiếu niên đi xe máy 'biển AA'

Sự gia tăng số lượng và mức độ vi phạm giao thông của những thanh thiếu niên sử dụng xe máy dưới 50 cc đang khiến dư luận Hải Phòng lo ngại Ảnh Lê Tân Vào khoảng 6 giờ 30 ngày 16.9, tại đường 403 thuộc phường Minh Đức (quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Khi đó, cháu Đ.Th.Th. Ph. (15 tuổi, ngụ quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) điều khiển xe máy BS 15AL- 009.11 (loại xe máy dưới 50 cc) chở bạn V.V.D.K. (15 tuổi, ngụ quận Đồ Sơn), do không làm chủ tay lái và tốc độ, khi đến gần một xe bán tải đi cùng chiều đã bị lạng tay lái, ngã ra đường và va chạm với ô tô đầu kéo đang đi tới. Hậu quả, V.V.D.K tử vong.

Trước đó, chiều 10.8, vụ tai nạn trên cầu An Dương giữa xe buýt và xe máy BS 15AA-122.83, chở 2 học sinh trên địa bàn quận Lê Chân điều khiển đã khiến em L.M.Kh. (15 tuổi, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) tử vong. Theo Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hải Phòng, thời điểm xảy ra tai nạn xe buýt đã chạy lấn làn, đè vạch trên cầu, nhưng 2 nam sinh đi ngược chiều không làm chủ tay lái, tốc độ đã đâm trực diện vào đầu xe buýt.

Nhiều người cho rằng đã đến lúc người điều khiển xe máy dưới 50 cc cũng cần qua sát hạch cấp bằng Ảnh Lê Tân Đến đêm 17.9, tại đường Trần Tất Văn (Q,Kiến An, thành phố Hải Phòng), 2 thanh niên mới 17 tuổi ngụ huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đi xe máy dưới 50 cc, không lắp biển số đã va chạm với 1 xe máy khác đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Đó chỉ là 1 trong số rất nhiều những vụ tai nạn xảy ra với thanh thiếu niên sử dụng loại xe máy dưới 50 cc ở thành phố Hải Phòng trong thời gian qua.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hầu như ngày nào, các hội nhóm về an toàn giao thông ở Hải Phòng cũng cập nhật các vụ tai nạn liên quan đến loại xe dưới 50 cc. Đáng lo ngại hơn, vào ban đêm, ở Hải Phòng đã xuất hiện những nhóm thanh thiếu niên đi xe dưới 50 cc, tháo biển, không đội mũ, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên đường phố. Mới đây, đêm 6.10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ hai người trong một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy không có biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu, điều khiển xe với tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường Trần Hưng Đạo. Tại trụ sở công an, hai thiếu niên này cho biết đã gia nhập một nhóm kín trên facebook với khoảng 20 thành viên thường sử dụng xe máy dưới 50 cc, tháo biển kiểm soát, tụ tập rồi lạng lách, đánh võng, đua xe.

"Các cháu còn bé, biết gì mà phạt"(?!)

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hải Phòng thì trên địa bàn hiện có khoảng 20.000 xe máy dưới 50 cc và khoảng 100.000 xe máy điện. Trung tá Vũ Trường Linh, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an thành phố Hải Phòng cho biết: “Các loại xe máy điện, xe dưới 50 cc được sử dụng chủ yếu bởi học sinh, sinh viên tuổi từ 14 đến dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, đây là nhóm tuổi còn bồng bột, thích thể hiện cái tôi. Trong khi đó, kỹ năng lái xe, xử lý tình huống, am hiểu luật giao thông gần như không có nên thường xuyên vi phạm, thậm chí chủ động vi phạm. Nhiều vụ tai nạn gây thương vong đã xảy ra”.

Trung tá Vũ Trường Linh cho biết, hệ thống pháp luật chưa có chế tài quản lý, yêu cầu sát hạch với những người điều khiển xe máy dưới 50 cc. “Dù có dung tích dưới 50 cc nhưng các loại xe này đều có thể di chuyển với tốc độ cao, gây nguy hiểm”, trung tá Vũ Trường Linh chia sẻ.

Cảnh sát giao thông xử lý học sinh đi xe máy dưới 50 cc vi phạm luật giao thông Ảnh Lê Tân Tại Hải Phòng, lực lượng cảnh sát giao thông đã có tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến luật giao thông, kỹ năng điều khiển xe cho học sinh, sinh viên nhưng rất nhiều thanh thiếu niên vẫn có ý thức rất kém. Trên các đường phố, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp học sinh còn mặc nguyên đồng phục điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang trên đường.

“Trong thời gian qua, Cảnh sát giao thông đã liên tục nhắc nhở, xử phạt các trường hợp sử dụng xe dưới 50 cc vi phạm. Tuy nhiên, chế tài chưa đủ sức răn đe. Với người dưới 14 tuổi thì nhắc nhở, từ 14 tuổi đến 16 tuổi chỉ cảnh cáo, từ 16 tuổi đến 18 chỉ phạt một nửa so với quy định. Bên cạnh đó, gia đình và dư luận lại có cái nhìn thiếu ủng hộ khi thấy chúng tôi phạt các cháu. Nhiều người nói các cháu còn bé, biết gì mà phạt, phạt thế có đáng hay không. Nhiều phụ huynh còn nói nếu các anh phạt cháu, giữ xe thì phải đưa cháu đi học, cháu muộn học chúng tôi phải chịu. Thậm chí, nhiều trường học còn thiếu hợp tác trong việc xử lý học sinh vi phạm. Chúng tôi chuyển giấy phạt về thì không thấy hồi âm”, trung tá Vũ Trường Linh thông tin.

“Các bậc phụ huynh khi giao xe cho con cần quản lý thời gian sử dụng, thậm chí đi theo để xem con mình điều khiển xe thế nào. Đừng đánh cược mạng sống của con cái mình”, trung tá Vũ Trường Linh chia sẻ.