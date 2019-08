Hải Phòng đưa người nghèo sống gầm cầu thang đến nơi ở mới

Thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng về việc cải tạo, xây dựng chung cư cũ , UBND thành phố này đã yêu cầu các quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn và Hải An rà soát các hộ nghèo đang sống ở gầm cầu thang, lan can các chung cư. Từ tháng 4 đến nay, các địa phương đã rà soát và lên danh sách được 3 hộ ở quận Ngô Quyền và quận Hồng Bàng, gồm: gia đình ông Nguyễn Duy Năm (72 tuổi), gia đình bà Nguyễn Thị Nga (66 tuổi) và ông Nguyễn Văn Cẩn (79 tuổi).