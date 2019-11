Hải Phòng hoang mang tình trạng học sinh ngộ độc do tinh dầu thuốc lá điện tử

Trung tâm Y tế quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng tiếp nhận cấp cứu 4 học sinh gồm: Đặng Thái T. (11 tuổi), Lê Hoàng A. (13 tuổi), Nguyễn Trung T. (13 tuổi), đều trú tại ngõ 70 Lạch Tray, Ngô Quyền; và Phạm Việt H. (16 tuổi), trú tại ngõ 193 Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da xanh tái, vã mồ hôi và buồn nôn.

Trao đổi với Thanh Niên, Công an phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, khẳng định 4 cháu bị ngộ độc là do đã uống sữa có pha tinh dầu cần sa dùng cho thuốc lá điện tử. Loại tinh dầu này được 1 cháu lớn sống cùng khu dân cư cho vào chai sữa, rồi đưa cho các cháu nhỏ uống.

Tại Trường THCS An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, hai em học sinh Nguyễn Hoàng A. và Nguyễn Xuân H., lớp 7A, rủ nhau uống lọ nước do người lạ đưa, rồi vào lớp học. Đến 7 giờ 15, cô giáo chủ nhiệm phát hiện 2 em có dấu hiệu nôn mửa. Ngay sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường cùng giáo viên , phụ huynh đã đưa các em đến Trung tâm y tế huyện An Dương cấp cứu. Em Nguyễn Xuân H. sau đó được chuyển đến Bệnh viện trẻ em Hải Phòng điều trị.