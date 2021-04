Hải Phòng: Xôn xao chuyện ô tô Honda CR-V bị phun sơn vì đỗ chắn cửa hàng

Sáng 5.4, dư luận TP.Hải Phòng xôn xao về việc xe ô tô Honda CR-V biển số 15A - 154.xx màu đỏ đỗ trước cửa nhà số 9 đường Lương Khánh Thiện (P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) bị phun sơn trắng loang lổ phần thân vỏ. Bên cạnh đó, phần kính lái của xe còn có một tờ giấy với nội dung "Làm ơn đỗ xe có ý thức ".

Theo ghi nhận của Thanh Niên, chiếc xe ô tô Honda CR-V bị phun sơn đã đỗ trên vỉa hè và chắn gần hết cửa của nhà số 9 Lương Khánh Thiện, một cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang.

Sau khi phát hiện chiếc xe bị phun sơn, chủ phương tiện đã rất tức giận và liên hệ với cơ quan công an để xử lý vụ việc. Được biết, người đứng tên đăng ký chiếc xe ô tô bị phun sơn là H.T.N.H (ở đường Phan Bội Châu, TP.Hải Phòng).

Trưa 5.4, Công an Q.Ngô Quyền cho biết, vụ việc đã được lập biên bản và chuyển cho Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngô Quyền để làm rõ. Bước đầu, Công an Q.Ngô Quyền xác định được người có hành vi phun sơn vào xe ô tô Honda CR-V trên.

Trong khi vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ thì trên các mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng, người phun sơn vào chiếc xe Honda CR-V sẽ gặp rắc rối lớn.

Tài khoản Vu Trang viết: "Phải bị đỗ xe trước cửa nhà đang kinh doanh mới hiểu được sự tức tối của chủ nhà. Tuy nhiên, cần có cách xử lý khôn khéo hơn. Người phun sơn chắc giận quá mất khôn rồi". Tài khoản Nguyễn Hữu Chung cho biết: "Đỗ xe trên vỉa hè, đúng sai thế nào thì nên gọi công an ra làm việc. Phun sơn vào vỏ xe người ta là phạm tội phá hoại tài sản rồi. Nếu không dàn xếp ổn thỏa, vụ này có thể truy cứu trách nhiệm hình sự ".

Trong khi đó, tài khoản Hoàn Nguyễn cho rằng: "Chủ phương tiện có hành vi vô ý thức nhưng người phun sơn lại quá kém hiểu biết và trở thành người yếu thế trong vụ việc này".