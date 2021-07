Hàng ngàn cư dân thở phào khi thanh niên khạc nhổ, vứt khẩu trang trong thang máy âm tính Covid-19

Tối 31.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Lương Anh Cường, Trưởng ban Quản trị chung cư Home City (P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết sau 3 ngày hồi hộp, lo lắng chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của thanh niên khạc nhổ ra sàn, bỏ khẩu trang đã sử dụng trong thang máy chung cư , hàng ngàn cư dân đã yên tâm khi mẫu dịch của người này âm tính.

Phẫn nộ cảnh nam thanh niên nhổ nước bọt, để lại khẩu trang đã dùng trong thang máy Chiếc khẩu trang đã sử dụng anh Bắc vứt lại trong thang máy Ảnh Đan Hạ “Có kết quả rồi em ạ, âm tính, may quá! Anh Hoàng Văn Bắc (31 tuổi, ngụ căn hộ 16.01 tòa V4, chung cư Home City ) nằm trong số 91 mẫu xét nghiệm âm tính, được Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện”, ông Cường thở phào thông tin với phóng viên.

Ngay sau khi nhận kết quả, Ban quản trị tòa nhà đã đăng tải lên diễn đàn cư dân Home City để thông báo cho mọi người cùng yên tâm.

Chị Đ.T.M.C (36 tuổi, trú tại chung cư Home City) cho biết, nhận thông tin nam thanh niên khạc nhổ, bỏ khẩu trang đã sử dụng trong thang máy âm tính với SARS-CoV-2, chị cùng hàng ngàn cư dân trong khu đều cảm thấy yên tâm.

“Những ngày qua, hàng ngàn cư dân trong khu, nhất là người già và các hộ có trẻ nhỏ sống tại tòa V4 đều rất lo lắng, mong ngóng kết quả xét nghiệm của Bắc. Tôi nghĩ đây cũng là kết quả mà Bắc mong muốn trước sự bồng bột của mình. Qua sự việc này, chúng tôi nghĩ rằng Bắc đã rút ra được bài học cho riêng mình, có những cư xử phù hợp, có văn hóa không làm ảnh hưởng đến người khác, không gây lo lắng, bức xúc trong cộng đồng”, chị C. nói.

Anh Hoàng Văn Bắc tại cơ quan công an Ảnh Đan Hạ

Trước đó, khoảng 10 giờ 33 ngày 27.7, anh Bắc cùng 2 thanh niên thuê phòng 16.01 tòa V4 chung cư Home City cùng đi thang máy từ tầng 1 lên tầng 16.

Quá trình di chuyển, anh Bắc không đeo khẩu trang và khạc nhổ ra sàn thang máy, sau đó lấy khẩu trang lau miệng rồi treo lên chai nước sát khuẩn trong thang. Các hành vi này đã được camera giám sát trong thang máy ghi lại.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Yên Hòa đã mời anh Bắc về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, anh Bắc thừa nhận toàn bộ hành vi và cho rằng do vướng ở cổ họng nên đã 3 lần khạc nhổ xuống sàn thang máy. Sau đó, do khẩu trang bị đứt dây, không sử dụng được nên anh này treo vào chai cồn sát khuẩn trong thang máy, rồi về phòng.

“Tôi đã biết được hành vi của mình là thiếu văn minh và nguy hiểm trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp”, anh Bắc tường trình.

Trong ngày 28.7, UBND P.Yên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Bắc số tiền 3 triệu đồng về hành vi “không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người có nguy cơ mắc dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế” và 1 triệu đồng về hành vi “vứt, bỏ rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại chung cư”. Đồng thời lấy mẫu dịch để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với thanh niên này.

Theo người đứng đầu UBND P.Yên Hòa, mức phạt này là cao nhất trong khung phạt, không có tình tiết giảm nhẹ.