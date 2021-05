Hannah Nguyễn: Bỏ công việc ở Mỹ về Việt Nam làm mỹ phẩm

Ngoài những chia sẻ về làm đẹp có kiến thức khoa học, Hannah cũng thường chia sẻ về những trải nghiệm sống của mình. Điểm đặc biệt nhất là Hannah là blogger kết nối với hầu hết những thương hiệu mỹ phẩm uy tín trên thị trường và tạo ra các chương trình ưu đãi cùng với các thương hiệu, để followers có thể mua hàng chính hãng trực tiếp từ nhãn hàng, và đặc biệt là với giá rất ưu đãi.

Hãy cùng tìm hiểu Hannah đã và đang góp phần thay đổi ngành mỹ phẩm trên thị trường Việt Nam như thế nào nhé.

- Con đường trở thành beauty blogger của chị như thế nào?

Từ nhỏ tôi đã đam mê mỹ phẩm và tìm tòi học hỏi về làm đẹp và áp dụng cho bản thân. Tôi lớn lên ở Mỹ nên thông tin về làm đẹp có rất nhiều nên tôi đã chủ động tự học hỏi được nhiều. Trước khi vào đại học, tôi đã tham gia các khóa học của một trường về làm đẹp ở Mỹ chuyên về tóc, da và trang điểm, và tôi đã hoàn thành và được bằng Cosmetology để có thể hành nghề làm đẹp tại Mỹ. Trong thời gian học đại học tại Mỹ, để trang trải học phí tôi đã làm việc tại các salon về làm đẹp. Sau tốt nghiệp đại học ngành marketing và đi làm một thời gian tại Mỹ, tôi nhận thấy đam mê của mình vẫn là mỹ phẩm nên khi về Việt Nam tôi nhận làm các vị trí quản lý các nhãn hàng của các thương hiệu mỹ phẩm lớn. Nhờ thời gian này, tôi đã học thêm được rất nhiều kiến thức ngành làm đẹp, đặc biệt là các khâu liên quan đến sản xuất, làm thương hiệu, quảng bá sản phẩm… Cũng nhờ làm cho nhiều thương hiệu quốc tế nên tôi được biết nhiều nghiên cứu mới của ngành, cũng như gặp và học được rất nhiều từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Tôi đã gặp và được hướng dẫn trang điểm bởi Dany Sanz, một chuyên gia trang điểm bậc nhất thế giới và là nhà sáng lập ra thương hiệu Make Up For Ever; tôi cũng đã gặp Pat McGrath, chuyên gia trang điểm nổi tiếng thế giới; tôi cũng đã được đi thăm nhiều viện nghiên cứu và trao đổi với nhiều nhà khoa học, từ Pháp cho đến Israel và cả Hàn Quốc và Nhật.

Vì có nhiều kiến thức về làm đẹp nên bạn bè thường nhờ tôi tư vấn cách dưỡng da. Và, nhận thấy có rất nhiều phụ nữ Việt Nam chưa dưỡng da đúng cách, nên 5 năm trước tôi tạo ra trang HannahOlala để chia sẻ kiến thức một cách dễ hiểu và đơn giản nhất, để bạn bè và mọi người có thể đọc và áp dụng được.

- Chị bắt đầu các chương trình ưu đãi trên trang HannahOlala như thế nào?

Khi về Việt Nam tôi mới biết thêm về tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn còn nhiều trên thị trường. Mua mỹ phẩm ở Việt Nam với nhiều phụ nữ cũng giống như canh bạc hên xui, không chắc chắn được đâu là hàng chính hãng, hàng đảm bảo chất lượng, mà không độc hại về lâu dài cho cơ thể. Ngoài ra, thuế mỹ phẩm ở Việt Nam cao hơn ở Mỹ nên phụ nữ Việt Nam cũng phải chi nhiều hơn cho một món tương đương. Thấy được các vấn đề đó nên 3 năm trước tôi đã bàn với các thương hiệu mỹ phẩm chính hãng ở Việt Nam để tạo ra những chương trình ưu đãi, để những người follow tôi có thể an tâm mua hàng chính hãng với giá ưu đãi đặc biệt. Đối với các nhãn hàng, điều này cũng có lợi vì họ vừa bán được rất nhiều hàng mà lại được quảng bá thương hiệu và giới thiệu các sản phẩm mới đến với các khách hàng nhanh nhất. Đến bây giờ, tôi đã làm được khoảng hơn 200 chương trình ưu đãi và được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt. Tôi tự hào vì mình có thể giúp cho nhiều phụ nữ mua được mỹ phẩm phù hợp với chất lượng đảm bảo từ chính hãng, và tôi cũng tự hào vì mình là một trong những beauty blogger đầu tiên làm được việc này.

- Được biết, chị có ý định tặng quà trị giá lớn trên trang HannahOlala, điều này có đúng không?

Chính xác là từ ngày 14.5 - 18.5 tôi sẽ đại diện tặng quà mỹ phẩm giá trị lớn cho các bạn follow mình, đây là quà tặng từ những thương hiệu mỹ phẩm cao cấp như Lancome, Estee Lauder, Shiseido, Kiehl’s, Vichy, AHC, Whoo, Sulwahsoo... Tôi mong muốn được làm cho nhiều cô gái cảm thấy thật hạnh phúc, được yêu thương và ngày càng đẹp hơn.