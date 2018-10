‘Hãy dạy con cả cách học nếm mùi thất bại’

Cuốn truyện tâm lý - kỹ năng song ngữ Đấy là nó nghĩ thế - Just the way she thinks đã "chu du" tới Hội chợ sách quốc tế Frankfurt (Đức) trước khi chính thức ra mắt độc giả trong nước.

Trần Ngọc Anh Thư chia sẻ, cuốn truyện được viết nên từ chính những câu chuyện có thật của chị về cuộc sống xung quanh khi còn bé. Những kỷ niệm vui, buồn của tuổi thơ là cách nhìn của một cô bé về cuộc sống xung quanh với vô vàn những điều mới lạ, những cảm xúc thật thà rất đỗi tự nhiên. Những hình ảnh của Hà Nội cách đây 3 thập kỷ với Bách hóa Tràng Tiền, cầu Long Biên, không khí tết, hay những con ngõ nhỏ… hiện lên trong những trang sách.

“Tôi thấy cả thơ ấu của chính mình hiện về, với xe đạp tòng tọc mẹ chở dưới trời mưa, với mùi ổi chín ngập vườn hè, với sân tập thể chen chúc xô hứng nước, với thênh thang tháng ngày chơi đùa bất tận đã xa. Cô bé ấy có một kho ký ức tuyệt diệu, và mang vị ngọt của nó vào mỗi ngày sống của tuổi trưởng thành”, nhà báo Đặng Thị Diễm Quỳnh (Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV6 - Đài Truyền hình Việt Nam) chia sẻ.

Ảnh TL Cuốn sách Đấy là nó nghĩ thế được viết từ chính những câu chuyện có thật của tác giả

Cuốn sách sẽ đơn thuần chỉ là cuốn hồi ký về tuổi thơ, nếu không mang những chia sẻ về kỹ năng giáo dục. “Khi biết cách yêu thương và cảm thông với những nỗi niềm, kể cả những trò “nhí nhố”, “ẩm ương” tưởng như dễ gây khó chịu của con trẻ; thì mỗi bậc cha mẹ sẽ dần hun đúc cho con em mình sự tự tin, sự nỗ lực vì những điều đẹp đẽ, để từ đó chúng giữ được tâm hồn trong sáng, giàu lòng trắc ẩn. Là những người bạn thân và trung thực với con cái mình thì các con cũng sẽ tin cha mẹ chính là những người bạn thân tuyệt vời nhất”, Trần Ngọc Anh Thư chia sẻ.

Điều mà tác giả muốn gửi gắm thông qua cuốn sách đến bạn đọc đã là cha mẹ chính là chúng ta nắm giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách của những đứa con, chính chúng ta cùng môi trường sống chung quanh tác động lớn đến hướng đi, tương lai của trẻ nhỏ. Tuổi thơ và những năm tháng đầu đời ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của mỗi em nhỏ, vì thế, hãy trân trọng cá tính riêng của mỗi đứa trẻ, kể cả khi chúng gặt hái thành công và hay đối mặt với thất bại. Hãy luôn đồng hành cùng con bạn, với sự lắng nghe, sẻ chia và tôn trọng.

“Hãy dạy con cách yêu thương và trung thực, đó là hai đức tính rất quan trọng để hình thành một nhân cách sống. Hãy dạy con cả cách học nếm mùi thất bại, vì chỉ có khi đó con bạn mới có nỗ lực để dũng cảm đứng lên làm mọi điều chúng muốn”, tác giả Trần Ngọc Anh Thư bày tỏ.