Hơn 100 cầu treo hư hỏng, dân phải liều mình qua lại

Điển hình như cầu treo Đăk Chung ở TT.Đăk Glei, nơi đi lại của người dân giữa hai thôn Đăk Chung trong và Đăk Chung ngoài (TT.Đăk Glei, H.Đăk Glei) bắc ngang sông Pô Kô. Cầu treo này được làm bằng sắt, nhưng nhiều đoạn lan can của cầu đã không còn, có chỗ bong vết hàn, cả đoạn lan can rời thân cầu treo lủng lẳng. Mỗi khi đi qua, chiếc cầu rung bần bật, rất nguy hiểm. Từ mặt cầu đến mặt nước cao khoảng 10 m nên ai đi qua cũng run sợ.

Ông Nghiêm Minh Hiệu, Chủ tịch UBND TT.Đăk Glei, cho biết: Cầu treo Đăk Chung hư hỏng 3 năm nay. Lan can cầu hỏng là do máy cày qua lại, tông vào khiến bị đứt gãy. Cả thị trấn có đến 17 cầu treo bắc qua sông, suối hư hỏng, trong đó 11 cái do dân tự đóng góp làm, có hỗ trợ của chính quyền, còn 6 chiếc cầu sắt do các chương trình, dự án tài trợ. Nhiều chiếc làm từ nhiều năm nay nhưng không được đầu tư sửa chữa hoặc làm mới.

Người dân liều mạng qua cầu treo ở xã Đăk Nông (H.Ngọc Hồi) đang xuống cấp

Cầu treo ở thôn Pêng Sal Pêng, xã Đăk Pét, H.Đăk Glei cũng nhiều lần thay sàn gỗ nhưng nay đã bị nghiêng, rất nguy hiểm và không có cảnh báo cho người dân. Dù vậy, người dân vẫn cứ phải liều để lên nương rẫy, chở nông sản về nhà hoặc đưa ra chợ bán.

Ông Phan Mười, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kon Tum, cho biết toàn tỉnh Kon Tum hiện có hơn 290 cầu treo, trong đó có đến 110 chiếc không bảo đảm an toàn. Những cầu treo không bảo đảm an toàn chủ yếu do dân tự làm, nhưng không có kinh phí sửa chữa nên người dân vẫn phải sử dụng để đi lại. Sở GTVT tỉnh Kon Tum đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương sử dụng lồng ghép các nguồn vốn để sửa chữa tạm các cầu treo bị hư hỏng. Hiện những nơi cầu treo quá xuống cấp thì dựng biển cấm đi lại, còn những cầu khác thì cắm biển cảnh báo để người dân biết.