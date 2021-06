ILA tặng học bổng 50 tỉ đồng cho con y, bác sĩ điều trị bệnh nhân Covid-19

Qua những suất học bổng này, tổ chức giáo dục ILA mong muốn góp phần giúp những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch cảm thấy an tâm và ấm lòng hơn khi làm nhiệm vụ xa nhà. Đây là học bổng toàn phần cho một năm học tại đây, mỗi học bổng có giá trị tương đương 70 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ chức giáo dục ILA cũng gửi tặng 20.000 khẩu trang y tế đến các bệnh viện và điểm nóng của tâm dịch, đồng thời phát động toàn thể học viên chụp ảnh với thông điệp "Thank you! We love you” để bày tỏ lòng tri ân chân thành nhất đến lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu.