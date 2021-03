Kết quả xổ số hôm nay - KQXS - Xổ số trực tiếp thứ Năm 4.3.2021

Ngày 4.3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chuyển hồ sơ vi phạm, chuyển Công an TP.Thuận An xử phạt cô gái điều khiển xe máy ngồi một bên gây xôn xao mạng xã hội