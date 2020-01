Kêu gọi ủng hộ nữ điều dưỡng chết oan vì uống trà sữa pha xyanua

Ngày 3.1, trao đổi với Thanh Niên về vụ điều dưỡng viên Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình tử vong vì uống phải cốc trà sữa có pha thuốc độc xyanua, ông Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: "Việc đã xảy ra khiến chúng tôi đau xót lắm. Sở đang xem xét, khi có kết quả sẽ phát động toàn ngành ủng hộ gia đình điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh”.

Được biết, chị Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, ngụ phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) mới về làm điều dưỡng tại khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình được 2 tháng. Khoảng 10 giờ sáng ngày 3.12, chị Hạnh lấy cốc trà sữa để trong tủ lạnh của khoa để uống, sau đó tử vong.

Theo cơ quan công an, cốc trà sữa mà chị Hạnh uống là 1 trong 6 cốc trà sữa do Lại Thị Kiều Trang (26 tuổi, ngụ xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) gửi đến bệnh viện. Trang là em họ chị Đ.T.H.Y, đồng nghiệp của chị Hạnh ở Bệnh viện Phổi Thái Bình và có quan hệ tình cảm với chồng chị Y từ tháng 1.2019. Sau khi chồng chị Y muốn chấm dứt quan hệ, Trang buồn chán rồi tìm mua xyanua, với ý định tự tử nhưng sau đó đã dùng chất độc này bơm vào trà sữa gửi đến bệnh viện để đầu độc chị Y. Không may cho chị Hạnh khi đã uống phải một cốc trà sữa có chất độc.

Chị Hạnh mất đi bỏ lại mẹ già bệnh tật và 3 con; cháu nhỏ nhất mới 15 tháng tuổi, lớn nhất học lớp 3. Chồng chị Hạnh chưa có công việc ổn định. Trước khi mất, chị Hạnh là lao động chính trong gia đình và được đánh giá là "đẹp người, đẹp nết". Biết chị Hạnh vô cớ chết oan, ai cũng xót xa.