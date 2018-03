Khám bệnh, tặng quà cho người dân Campuchia

Trong hai ngày 24, 25.3, Báo Thanh Niên phối hợp Tập đoàn Lộc Trời, Hội LHTN VN tỉnh An Giang, Đoàn thanh niên Cục Hải quan tỉnh An Giang, Công ty TNHH bảo vệ thực vật An Giang tại Campuchia, Quỹ chăm sóc sức khỏe Nông Dân (thuộc Tập đoàn Lộc Trời), đoàn y bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho học sinh và nông dân nghèo tại Campuchia.

Sáng 24.3, tại chùa Preah Theat thuộc xã Prey Ampork, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, đoàn khám bệnh, phát thuốc cho hơn 500 người dân 3 xã Prey Ampork, Prey Rumdeng và Ta Ou của huyện. Đồng thời, đoàn tặng 100 phần quà gồm cặp, tập vở cho 100 em học sinh cấp 1. 100 nông dân nghèo cũng được nhận quà gồm gạo, nhu yếu phẩm. Ngày 25.3, đoàn tiếp tục khám bệnh, phát thuốc và tặng quà tại xã Sampov Poun, huyện Koh Thom, tỉnh Kandal. Toàn bộ kinh phí chuyến công tác 300 triệu đồng do Tập đoàn Lộc Trời tài trợ.