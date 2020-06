Khen thưởng chiến sĩ công an bắt cướp

Chiều 22.6, Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa tổ chức trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho hạ sĩ Lê Minh Thuận, công tác tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Sóc Trăng.