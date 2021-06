Việc nhà không còn là của chỉ riêng phụ nữ

Xã hội ngày càng phát triển thì vai trò của đàn ông và phụ nữ càng trở nên bình đẳng. Những công việc nhà theo quan niệm trước đây là “nhiệm vụ” của phụ nữ thì giờ đây đã được thay đổi rõ nét.

Không chỉ là dọn dẹp, nấu nướng mà việc chăm sóc con cái cũng trở thành một phần trách nhiệm của đàn ông. Khi một đứa trẻ ra đời đồng nghĩa với việc cuộc sống gia đình trở nên bận rộn hơn, vợ chồng không còn được thảnh thơi ngọt ngào như lúc son rỗi. Giờ đây những bậc phụ huynh sẽ có thêm nhiều việc không tên khác, từ việc cho con ăn, tắm cho con, cho con ngủ đến việc chơi với con, thực hành các hoạt động mới cùng con…

Một người đàn ông hiện đại thường thể hiện tình yêu và cả trách nhiệm của mình bằng cách cùng vợ chăm sóc con cái, san sẻ bớt áp lực với người đồng hành của mình trong gia đình, từ đó tình cảm gia đình thêm gắn kết hơn.

Và thực tế rằng trên chặng đường lớn lên của những đứa trẻ không thể thiếu vắng bóng dáng của người bố. Việc cùng vợ chăm con giúp cho trẻ cảm nhận được tình yêu thương nhiều hơn của người cha, cũng như thuận lợi cho sự phát triển về mặt tích cách, tâm hồn của trẻ nhỏ.

Khi đàn ông pha sữa

Pha sữa cho con - nghe thì tưởng chừng như là đơn giản nhưng thực tế - đối với bố - đôi bàn tay vốn lóng ngóng, không quen với những những việc tỉ mỉ, khéo léo thì thực sự khó khăn và tốn thời gian. Nhất là đối với các bé dưới 2 tuổi - thức ăn chính là sữa thì tần suất cũng 3-5 lần/ngày.

Để pha một bình sữa cho một đứa trẻ, thì bố mẹ cần phải thực hiện một số công đoạn quan trọng như tiệt trùng bình, núm vú, nắp đậy, đun nước sôi, rồi pha chế để có nước nước nóng ấm vừa đủ… Công đoạn này mất không nhiều công sức nhưng lại tốn khá nhiều thời gian.

Để tiết kiệm thời gian, giúp rút ngắn các công đoạn thì các gia đình hiện đại thường tìm đến sự trợ giúp của các đồ gia dụng tiện nghi, thông minh. Nếu như việc tiệt trùng bình sữa, đồ chơi của trẻ có thể nhờ sự hỗ trợ của máy tiệt trùng tia UV thì việc đun nước sôi để pha sữa cho bé giờ đây đã có sự trợ giúp của máy lọc nước nóng lạnh. Những thiết bị này chính là bí kíp để pha sữa đối với bố không còn là thử thách.

Việc sở hữu hệ thống làm nóng - lạnh nhanh chóng của máy lọc nước không chỉ giúp các ông bố bà mẹ có thể tiết kiệm thời gian để pha sữa mà còn đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình như pha cà phê, trà, giải khát mùa hè…

Chưa kể, tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là luôn muốn dành những điều tốt nhất cho con. Tìm kiếm nghiên cứu đủ mọi nguồn thông tin để lựa chọn được loại sữa tốt và phù hợp nhất thì nước pha cũng phải là nước chuẩn bởi hệ tiêu hóa của trẻ ở giai đoạn này còn non nớt và dễ bị tổn thương. Thói quen truyền thống đun sôi nước mưa, nước máy hay nước giếng khoan... vốn đã được khoa học chứng minh là không thể loại bỏ được các chất ô nhiễm nguy hiểm như kim loại nặng, asen, hợp chất hữu cơ gây hại... do đó máy lọc nước trở thành cứu cánh trước tình trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Để những khởi đầu cho con là tinh khiết và an toàn, bố phát huy thế mạnh - ra tay lựa chọn máy lọc nước bậc nhất sau khi cân nhắc chất lượng, đánh giá tính năng công nghệ và lựa chọn thương hiệu.

Theo các chuyên gia, máy lọc nước sử dụng với mục đích để ăn, uống trực tiếp trong đó có pha sữa thì Chuẩn tinh khiết nước uống đóng chai (QCVN6-1:2010/BYT) là quy chuẩn áp dụng cho chất lượng nước sau lọc. Máy lọc nước đạt tiêu chuẩn này sẽ có thể uống trực tiếp ngay không cần đun sôi, nước sau lọc cũng đảm bảo độ sạch tinh khiết an toàn cao nhất cho người sử dụng.