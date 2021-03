Khoảnh khắc 'người hùng bí ẩn' cứu nữ sinh treo lơ lửng tầng 3 tại TP.HCM

Chia sẻ cùng Thanh Niên, người dân bí ẩn đó không muốn xuất hiện trước truyền thông. “Tay đau, mất ngủ cả đêm nhưng lòng anh thấy vui vì đã làm được một việc tốt”, anh nói.

Xôn xao clip nữ sinh lơ lửng trên lan can trường học và pha giải cứu ngoạn mục

“Cứu người thì đâu cần lý do”

Trao đổi với PV, anh Duy (40 tuổi) kể lại chiều tối hôm đó khi đang chở 2 con đi học về thì phát hiện vụ việc. “Khi đang chạy ngang qua trường thì bất thình lình cháu lớn la lên nói phía trên có người nhảy lầu. Tôi lập tức liên tưởng tới vụ việc của cháu bé ngoài Hà Nội bị rơi chung cư 12 tầng, sợ cháu này cũng rơi nên lập tức chạy xe thẳng vào trường luôn. Tôi dặn cháu lớn chăm sóc cháu nhỏ, đặt xe giữa trường rồi tức tốc chạy lên”, anh Duy nhớ lại. Khi lên tầng 3, anh đã xác định được vị trí của nữ sinh, tuy nhiên lan can rất cao nên khó có thể với tới. “May mắn sao ở đó có cái ghế nhựa, tôi đoán là của bé gái sử dụng trước đó nên tôi đứng lên ghế để kéo bé lên”, anh nói.

Ông Lê Văn Khoa là bảo vệ đã tâm sự giúp ổn định tâm lý nữ sinh sau khi cùng anh Duy cứu cháu bé Ảnh: Diệu Mi

Anh kể thêm: “Lúc thấy cháu, tôi la lớn kêu cháu lập tức đưa tay cho tôi. Tuy nhiên, tôi kéo cháu không nổi nên liền nhảy lên, đạp vào lan can để lấy lực. Kéo cháu vài ba lần mới lên được nửa người, sau đó đỡ toàn thân cháu lên. May mắn là cháu chịu hợp tác với tôi”. Cứu xong, bảo vệ và một vài người dân lên tới nơi nên anh giao bé cho mọi người rồi về nhà.

Ông Lê Văn Khoa (57 tuổi, ngụ Long An), bảo vệ Trường THCS Minh Đức, là người đã ổn định tâm lý cho nữ sinh sau khi được anh Duy cứu. Trong lúc dẫn nữ sinh xuống lầu, ông Khoa đã tâm sự rất nhiều điều để cô bé cảm thấy được thoải mái. “Con à! Có gì con phải nói với chú, cha mẹ ông bà chứ con làm vậy là không nên. Cha mẹ mà biết là lo cho con lắm”, ông tâm sự với nữ sinh.

“Người hùng vô danh”

Khi được hỏi lý do tại sao anh quyết định cứu cháu gái trên mà không màng đến nguy hiểm của bản thân, anh Duy nói: “Trời ơi lý do gì, nhìn thấy cảnh đó là tôi sợ rồi đâu nghĩ được gì nhiều. Cứu người đâu cần phải có lý do, trong khoảnh khắc sống chết như vậy ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ làm thế. Thấy cháu chới với như vậy, trong tôi chỉ có một nỗi sợ duy nhất là sợ cháu té xuống dưới mà thôi”.

Về nhà, tay đau, mất ngủ vì ám ảnh vụ việc vừa rồi, nhưng anh cảm thấy vui vì đã không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. “Là phụ huynh có con nhỏ, tôi hiểu được tâm lý của các cháu cũng như phụ huynh. Chỉ mong ba mẹ sắp xếp thời gian chơi với các con, lắng nghe các con nhiều hơn để không còn những vụ việc tương tự. Tôi cũng thấy hạnh phúc vì các cháu, gia đình tự hào về hành động của mình”, anh nói thêm.

“Nghe con gái kể ba vừa cứu người , tôi bủn rủn tay chân, chỉ biết ôm con gái, ba Duy thật chặt. Chỉ lo lúc đó anh ấy lỡ trượt tay hay có người lạ bắt 2 con nhỏ đang ngồi dưới xe thì không biết ra sao. May mà cả 3 bố con đều bình an”, chị Chi (vợ anh Duy) bộc bạch. Tuy nhiên, anh Duy từ chối xuất hiện trên báo vì với anh, làm việc tốt không phải để người khác ca tụng, tuyên dương mà là để lòng cảm thấy thoải mái.