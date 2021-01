Không chỉ là khoản vay tài chính, đó còn là bệ phóng của tương lai

Thế nhưng đôi khi những trở ngại về tài chính lại trở thành niềm trăn trở lớn của mỗi bậc phụ huynh khi muốn mang lại những điều tốt nhất cho con mình.

Khi tài chính không còn là rào cản cho tương lai của con

Anh Khánh ngụ tại Kiến An, An Giang hiện đang làm nghề nông. Bao năm nay, gia đình sáu người của anh đều sống nhờ vào công việc một nắng hai sương này. Dù làm lụng lam lũ, thu nhập chẳng dư dả là bao, nhưng gia đình anh vẫn luôn dành hết mọi điều kiện tốt nhất để con anh được học hành đến nơi đến chốn. Con gái anh hiện tại đang học ở Cần Thơ. Vừa rồi, con gái anh không cẩn thận nên làm rơi điện thoại xuống nước, anh lo lắng con đi học xa, không có điện thoại liên lạc, vừa ảnh hưởng đến việc học hành nên quyết định mua điện thoại mới cho con. Do tất cả dữ liệu cá nhân và tài liệu học của con điều được lưu trên kho dữ liệu mạng, anh chị quyết định mua cho con chiếc điện thoại cùng với hãng cũ để không cản trở việc học của con. Thế nhưng điều kiện tài chính lại khiến anh trăn trở. Khi tìm hiểu, tình cờ vợ chồng anh tìm thấy dịch vụ vay mua trả góp của FE CREDIT liền gọi điện hỏi thăm. Thấy thủ tục đơn giản, lãi suất phù hợp nên anh chị đến làm hồ sơ vay để con gái nhanh chóng có điện thoại mới.

Tương lai của con là mối quan tâm lớn nhất của cha mẹ

Một câu chuyện khác từ gia đình của vợ chồng chị Kim, ngụ tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Con gái chị hiện đang học lớp 12. Trước giờ do bận rộn công việc nên anh chị mua cho con chiếc xe đạp điện để đi học. Tuy nhiên, năm nay do sắp thi đại học, ngoài học ở trường, con gái chị phải đi ôn thi ở nhiều nơi khác. Thấy con học hành căng thẳng, nơi ôn thi lại xa nhà, anh chị quyết định mua cho con một chiếc xe máy để con thuận tiện đi lại. Được người quen giới thiệu, vợ chồng chị tìm đến sự hỗ trợ của FE CREDIT. Thấy các điều khoản vay và trả góp rõ ràng, lãi suất hợp lý, vợ chồng chị nhanh chóng làm hồ sơ vay.

Cha mẹ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho việc học của con

Nhìn các con có điều kiện tốt để học hành, gia đình anh Khánh và gia đình chị Kim đều rất hạnh phúc. Chịu đựng mọi sự lam lũ, vất vả, chẳng phải chỉ vì mong muốn cho con có một tương lai tươi sáng hơn hay sao? Gia đình anh Khánh và gia đình chị Kim là đại diện cho hàng ngàn, hàng vạn những người bố, người mẹ - những người luôn đặt con cái là ưu tiên lớn nhất, vì cuộc sống đủ đầy, sung túc tương lai tốt đẹp của con.

FE CREDIT - 10 năm hiện thực hóa triệu ước mơ của khách hàng

Trên chặng đường 10 năm hoạt động, FE CREDIT luôn tận tâm hỗ trợ khách hàng bằng cách lắng nghe, sẻ chia với mỗi hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, mỗi khách hàng đều nhận được giải pháp tài chính phù hợp, kịp thời, để có một cuộc sống tiện nghi, sung túc hơn.

Bên cạnh nỗ lực đó, FE CREDIT còn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội. Các hoạt động được đầu tư, tổ chức bài bản đã giúp đỡ vô vàn những hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Vừa qua, FE CREDIT đã ủng hộ 5 tỷ đồng, tương đương 10 nghìn bộ dụng cụ xét nghiệm, nhằm góp phần hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ thêm công cụ kiểm tra nhằm phát hiện sớm và đẩy lùi nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Mới đây, ngày 12.1.2021, FE CREDIT đã tổ chức hoạt động phát vé xe miễn phí, trong khuôn khổ chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”, nhằm giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để trở về quê sum họp với gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán.

Người dân lao động vui mừng cầm trên tay chiếc vé về quê ăn Tết